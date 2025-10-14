Una non vince in casa da aprile. L’altra non fa pari fuori da maggio…
Nelle ultime cinque sfide di campionato in Piemonte o ha segnato il Torino (una volta, nel 2023-2024 con Sanabria, Vlasic, Buongiorno) o ha marcato il Napoli (in 4 circostante, l’ultima nel 2024-2025 con McTominay).
Prima, stagione 2019-2020, c’era stato addirittura un pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.
Così per rintracciare entrambi i club, granata ed azzurri, a segno nello stesso match dobbiamo scartabellare gli almanacchi in nostro possesso fino al torneo 2018-2019, quando al quinto turno fu 1-3 (Insigne, Verdi, Belotti, Insigne).
Dai 73 incontri disputati, a più B, emerge un bilancio tutto sommato in equilibrio: 26 vittorie dei locali, 24 segni X, 23 successi degli ospiti, 84 gol fatti dai granata, 78 reti marcate dagli azzurri.
Insomma, numeri quasi in equilibrio. A ribadire l’esito incerto di questo match ecco anche i punteggi più ricorrenti: lo 0-0 comparso al termine di 14 sfide, l’1-1 visto in chiusura di 10 match.
Come ripartono i due club dopo la sosta per le nazionali?
Torino con 5 punti (1V – 2X – 3P con 5GF e 13GS), di cui 1 all’Olimpico – Grande Torino (0V – 1X – 1P con 0GF e 3GS). L’ultima marcatura interna risale allo scorso 2 maggio, Vlasic su rigore contro il Venezia. Mentre il successo tarda dal 23 aprile, 2-0 ospitando i bianconeri dell’Udinese. Napoli in vetta a quota 15 (5V – 0X – 1P con 12GF e 16GS), 6 dei quali lontano dal Maradona – San Paolo (2V – 0X – 1P con 6GF e 3GS). L’ultimo segno X in esterna (e in assoluto in Serie A) è del 18 maggio, 0-0 in quel di Parma.
CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)
73 incontri disputati
26 vittorie Torino
24 pareggi
23 vittorie Napoli
84 gol fatti Torino
78 gol fatti Napoli
PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Torino-Napoli 1-0, 24° giornata 1929/1930
ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Torino-Napoli 0-1, 14° giornata 2024/2025
