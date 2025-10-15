Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Como ha fatto 23 negli incroci di A con la Juventus

Oggi alle 15:09
Redazione Footstats

Fra impegni casalinghi e in quel di Torino il Como non ha registrato vittorie negli ultimi 23 scontri diretti di campionato con la Juventus. Una striscia no che ha preso avvio oltre mezzo secolo fa, nel corso del campionato 1951-1952. Conteggi alla mano siamo a 14 vittorie bianconere più 9 segni X con 33 reti piemontesi e 10 gol lombardi.
Il più recente trionfo dei biancoblù risale al 20 gennaio 1952, 2-0 casalingo.
Curiosità: quello appena ricordato fu il terzo e ultimo successo del Como contro la Juventus in Serie A. La stagione precedente, 1950-1951, fu doppietta: 1-0 sul proprio campo e 3-0 all’ombra della Mole.
Non solo.
Proprio fra i tornei 1950-1951 e 1951-1952 i Voltiani misero assieme 4 clean sheet senza soluzione di continuità.
Ammontano a 14 gli incontri disputati in riva al lago e in Serie A. La bilancia racconta di 2 successi del Como, 4 segni X, 8 vittorie della Juventus, 23-11 per gli ospiti in fatto di marcature. L’anno scorso fu 1-2 con doppietta di Kolo Muani.
Come arrivano a questo faccia a faccia i due club?
Como con 9 punti (2V – 3X – 1P con 7GF e 5GS), 5 fatti in casa (1V – 2X – 0P con 4GF e 2GS). Juventus poco più in alto, a 12 (3V – 3X – 0P con 9GF e 5GS), 4 colti in trasferta (1V – 1X – 0P con 2GF e 1GS).
Tre i punteggi più ricorrenti al termine dei Como-Juve di campionato: l’1-2, lo 0-1, lo 0-0 tutti comparsi fino a oggi 2 volte.

PS: il primo faccia a faccia fu tennistico nel punteggio, 2-6 per Madama.

CONFRONTI DIRETTI A COMO (SERIE A)
14 incontri disputati
2 vittorie Como
4 pareggi
8 vittorie Juventus
11 gol fatti Como
23 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO
Como-Juventus 2-6, 28° giornata 1949/1950

ULTIMA SFIDA A COMO IN CAMPIONATO
Como-Juventus 1-2, 24° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
