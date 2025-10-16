Roma-Inter il 18 ottobre? Ben 6 marcature in 25 minuti!

Due vittorie col punteggio di 2-0. Tanto servirebbe all’Inter per pareggiare i conti con la Roma. Non in classifica. Bensì nelle statistiche dei precedenti di campionato all’Olimpico. Perché i giallorossi sono in vantaggio sui nerazzurri di 2 successi, 34-32, e per 4 reti, 138-134, mentre i segni X ammontano a 26.

Fra l’altro la Beneamata viene da 4 affermazioni in fila e 8 incroci OK (5V – 3X). Un bottino, quest’ultimo, che ha permesso agli ospiti di eguagliare quanto fatto fra i campionati 1932-1933 e 1939-1940, quando conquistarono 5 successi e 3 segni X in riva al Tevere.

Non si tratta però delle striscia positiva record di questa sfida. Quella spetta ancora alla Maggica che fra il 1978-1979 e il 1987-1988 raccolse 9 vittorie e 1 pareggio, per complessivi 10 incroci a punti senza soluzione di continuità.

Scritto ciò terminiamo questa carrellata sul passato di Roma-Inter ricordando l’unico match giocato proprio in occasione di un 18 ottobre (come sarà stavolta). Stagione 1992-1993, terminò con un 4-1 per i giallorossi con tutti e cinque i centri condensati in 25 minuti: Benedetti al 40’, Sammer al 43’, Hassler al 46’, Giannini al 52’, Rizzitelli al 65’.

Come arrivano a questo incrocio capitolini e meneghini?

Roma prima a 15 (5V – 0X – 1P con 7GF e 2GS), di cui 6 fra le mura di casa (2V – 0X – 1P con 3GF e 1GS). Inter che insegue a 12 (4V – 0X – 2P con 17GF e 18GS), ma soltanto 3 in trasferta (1V – 0X – 1P con 5GF e 4GS).

Attenzione sono rimaste in 4 le formazioni che nella Serie A 2025-2026 non hanno raccolto pareggi, 2 saranno faccia a faccia all’Olimpico sabato sera. I giallorossi non fanno X in casa dall’1-1 con la Juventus del 6 aprile scorso. Il giorno precedente, il 5 aprile, i nerazzurri avevano trovato 2-2 a Parma, ultimo pareggio in trasferta fino a quest’oggi.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

92 incontri disputati

34 vittorie Roma

26 pareggi

32 vittorie Inter

138 gol fatti Roma

134 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Inter 2-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Inter 0-1, 8° giornata 2024/2025