Segnano in pochi per Sudtirol e Mantova. La vittoria firmata da un nipote d’arte

Secondo scontro diretto in Serie B e al Druso di Bolzano. La stagione scorsa, 2024-2025, fu pareggio con ben quattro centri, 2-2: Merkaj al 4’, Galuppini al 41’, Rover al 63’, Aramu al 90’.

Sudtirol-Mantova è sfida piuttosto giovane fra i professionisti.

I primi scontri diretti, infatti, risalgono agli inizi del Duemila quando le due compagini erano avversarie in Serie C. La bilancia dei precedenti sorride agli altoatesini in virtù degli 8 successi e i 2 pareggi. Soltanto in 1 occasione i Virgiliani hanno avuto la meglio: 2014-2015, 1-0 con Filippo Boniperti man of the match. Sì, proprio il nipote d’arte di Giampiero Boniperti che aveva esordito fra i professionisti col bianconero della Juventus. Curiosità: quella appena ricordata è anche l’unica volta in cui i padroni di casa non hanno trovato la via del gol ospitando i Biancobandati.

Non è tutto.

Dopo il KO ricordato il Sudtirol ha inaugurato una striscia OK arrivata a contare 5 faccia a faccia (4V – 1X).

Situazione in classifica.

Sudtirol con 40 punti (8V – 16X – 11P con 37GF e 43GS), di cui 21 sul proprio campo (5V – 6X – 6P con 18GF e 17GS). Anche il Mantova è a 40 (11V – 7X – 17P con 39GF e 50GS), 13 dei quali in trasferta (3V – 4X – 10P con 14GF e 23GS).

Dalle statistiche stagionali di rendimento ci accorgiamo che quella in programma sarà sfida fra le due più piccole cooperative del gol. Il Mantova, infatti, conta soltanto 10 bomber. Nessun club in questa Serie B ha mandato a rete un numero inferiore di tesserati. Non va poi meglio al Sudtirol che è penultimo con 12 marcatori.

CONFRONTI DIRETTI A BOLZANO (SERIE B E SERIE C)*

11 incontri disputati

8 vittorie Sudtirol

2 pareggi

1 vittoria Mantova

19 gol fatti Sudtirol

9 gol fatti Mantova

PRIMA SFIDA A BOLZANO IN CAMPIONATO

Sudtirol-Mantova 2-1, 4° giornata 2000/2001

ULTIMA SFIDA A BOLZANO IN CAMPIONATO

Sudtirol-Mantova 2-2, 17° giornata 2024/2025

* Compresi i play-off al termine della stagione 2002/2003.