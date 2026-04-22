Clean sheet e storia ci dicono che difficilmente finirà 0-0 in Campania

La differenza fra i biancoverdi dell’Avellino e i biancorossi del Bari la fa – proprio – la Serie B. Perché le due società si sono sfidate nei campionati professionistici, A, B e C, per 15 volte dalla metà degli anni Sessanta in poi. Nel massimo torneo nostrano, 1985-1986, ci scappò lo 0-0. Nel terzo livello è equilibrio per via di 1 successo per parte e 3 segni X.

Quindi in cadetteria…

Galletti OK da 3 trasferte di B al Partenio-Lombardi.

Nel 2015-2016 fu 1-1, Maniero al 19’ e Insigne al 68’.

Altro 1-1 nel 2016-2017, Salzano al 17’ su rigore, penalty di Verde al 65’.

Nel 2017-2018 ecco l’1-2, Vajushi al 31’, Nené al 64’, Cissé al 92’.

L’ultimo segno 1 è rappresentato dal 2-0 del 2014-2015, D’Angelo al 24’ e Trotta all’84’.

Da notare che in cadetteria su complessive 12 sfide il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, è comparso soltanto 1 volta, nel 1977-1978.

Pertanto, il bilancio dei precedenti Avellino-Bari di B racconta di 6 successi irpini, 4 pari, 2 affermazioni pugliesi.

Attenzione: Lupi in serie gol dal 1988-1989 quando ospitano i Galletti (Baldieri il primo bomber di questa striscia).

Situazione in classifica.

Avellino a 43 punti (11V – 10X – 14P con 40GF e 54GS), 26 dei quali sul proprio campo (7V – 5X – 5P con 23GF e 25GS). Quattro punti negli ultimi due turni (in casa OK da 4 giornate, 2V – 2X). Bari a quota 34 (8V – 10X – 17P con 33GF e 56GS), soltanto 11 in trasferta (2V – 5X – 10P con 12GF e 31GS). Zero punti nelle ultime due giornate (fuori casa viene da 3 KO senza soluzione di continuità).

Sia Avellino che Bari contano 6 clean sheet in campionato. I biancoverdi 4 in casa (Padova, Juve Stabia, Mantova, Virtus Entella). I biancorossi 3 in esterna (Sampdoria, Sudtirol, Juve Stabia). Soltanto il Pescara ha incassato più reti di queste due squadre.

CONFRONTI DIRETTI AD AVELLINO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

7 vittorie Avellino

8 pareggi

3 vittorie Bari

19 gol fatti Avellino

14 gol fatti Bari

PRIMA SFIDA AD AVELLINO IN CAMPIONATO

Avellino-Bari 0-0, 16° giornata 1965/1966

ULTIMA SFIDA AD AVELLINO IN CAMPIONATO

Avellino-Bari 1-1, 17° giornata 2021/2022