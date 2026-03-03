100 giorni al Mondiale: tre paesi, 16 stadi. Tutti gli impianti e le partite
100 giorni ai Mondiali, che si terranno per la prima volta in tre distinti paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. Per la verità sarà un dominio assoluto degli USA, ruolo più marginale per il Messico che avrà 3 impianti e altrettante città e il Canada appena 2. Si esordisce all'Azteca di Città del Messico, per il resto dominio a stelle e strisce: dai quarti di finale in poi si giocherà solamente negli Stati Uniti. Nel dettaglio:
CANADA
1. BC Place di Vancouver, 54.500 posti
Australia - Vincente Playoff C (13 giugno)
Canada - Qatar (18 giugno)
Nuova Zelanda - Egitto (21 giugno)
Svizzera - Canada (24 giugno)
Nuova Zelanda - Belgio (26 giugno)
Un sedicesimo di finale
Un ottavo di finale
2. BMO Field di Toronto, 30.000 posti (espandibili fino a 45.500 per il torneo)
Canada - Vincente Playoff A (12 giugno)
Ghana - Panama (17 giugno)
Germania - Costa d'Avorio (20 giugno)
Panama - Croazia (23 giugno)
Senegal - Vincente Playoff 2 (26 giugno)
Un sedicesimo di finale
STATI UNITI
3. SoFi Stadium di Inglewood, 70.240 posti
Stati Uniti - Paraguay (12 giugno)
Iran - Nuova Zelanda (15 giugno)
Svizzera - Vincente Playoff A (18 giugno)
Belgio - Iran (21 giugno)
Vincente Playoff C - Stati Uniti (25 giugno)
2 sedicesimi di finale
1 quarto di finale
4. MetLife Stadium di East Rutherford, 82.500 posti
Brasile - Marocco (13 giugno)
Francia - Senegal (16 giugno)
Norvegia - Senegal (22 giugno)
Ecuador - Germania (25 giugno)
Panama - Inghilterra (27 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 ottavo di finale
Finale
5. Arrowhead Stadium di Kansas City, 76.416 posti
Argentina - Algeria (16 giugno)
Ecuador - Curaçao (20 giugno)
Tunisia - Olanda (25 giugno)
Algeria - Austria (27 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 quarto di finale
6. NGR Stadium di Houston, 71.795 posti
Germania - Curaçao (14 giugno)
Portogallo - Vincente Playoff 1 (17 giugno)
Olanda - Vincente Playoff B (20 giugno)
Portogallo - Uzbekistan (23 giugno)
Capo Verde - Arabia Saudita (26 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 ottavo di finale
7. Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, 71.000 posti
Spagna - Capo Verde (15 giugno)
Vincente Playoff D - Sudafrica (18 giugno)
Spagna - Arabia Saudita (21 giugno)
Marocco - Haiti (24 giugno)
Vincente Playoff 1 - Uzbekistan (27 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 ottavo di finaleù
1 semifinale
8. Lincoln Financial Field di Filadelfia, 69.176 posti
Costa d'Avorio - Ecuador (14 giugno)
Brasile - Haiti (19 giugno)
Francia - Vincente Playoff 2 (22 giugno)
Curaçao - Costa d'Avorio (25 giugno)
Croazia - Ghana (27 giugno)
1 ottavo di finale
9. CenturyLink di Seattle, 69.000 posti
Belgio - Egitto (15 giugno)
Stati Uniti - Australia (19 giugno)
Vincente Playoff A - Qatar (24 giugno)
Egitto - Iran (26 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 ottavo di finale
10. AT&T Stadium di Arlington, 80.000 posti
Olanda - Giappone (14 giugno)
Inghilterra - Croazia (17 giugno)
Argentina - Austria (22 giugno)
Giappone - Vincente Playoff B (25 giugno)
Giordania - Argentina (27 giugno)
2 sedicesimi di finale
1 ottavo di finale
1 semifinale
11. Levis' Stadium di Santa Clara, 68.500 posti
Qatar - Svizzera (13 giugno)
Austria - Giordania (16 giugno)
Vincente Playoff C - Paraguay (19 giugno)
Giordania - Algeria (22 giugno)
Paraguay - Australia (25 giugno)
1 sedicesimo di finale
12. Gillette Stadium di Foxborough, 65.878 posti
Haiti - Scozia (13 giugno)
Vincente Playoff 2 - Norvegia (16 giugno)
Scozia - Marocco (19 giugno)
Inghilterra - Ghana (23 giugno)
Norvegia - Francia (26 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 quarto di finale
13. Hard Rock Stadium di Miami Gardens
Arabia Saudita - Uruguay (15 giugno)
Uruguay - Capo Verde (21 giugno)
Scozia - Brasile (24 giugno)
Colombia - Portogallo (27 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 quarto di finale
1 finale per il 3° posto
MESSICO
14. Estadio Azteca di Città del Messico, 87.523 posto
Messico - Sudafrica (11 giugno)
Uzbekistan - Colombia (17 giugno)
Vincente Playoff D - Messico (24 giugno)
1 sedicesimo di finale
1 ottavi di finale
15. Estadio BBVA Bancomer di Monterrey, 53.500 posti
Vincente Playoff B - Tunisia (14 giugno)
Tunisia - Giappone (20 giugno)
Sudafrica - Corea del Sud (24 giugno)
1 sedicesimo di finale
16. Estadio Akron di Guadalajara
Corea del Sud - Vincente Playoff D (11 giugno)
Messico - Corea del Sud (18 giugno)
Colombia - Vincente Playoff 1 (23 giugno)
Uruguay - Spagna (26 giugno)