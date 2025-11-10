Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Federico Dimarco, l'esplosione sette anni dopo l'esordio. Per rimanere all'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Tre anni di esilio, poi ritornare all'Inter e rimanerci. Federico Dimarco non è riuscito nel salto di qualità dalla Primavera alla prima squadra, ma è uno degli esempio di come i prestiti possano essere una scelta interessante per crescere. Dall'Ascoli all'Empoli, passando per il Sion e la ottima stagione con il Parma, dove ha messo anche a segno un gol, proprio contro l'Inter. L'esplosione definitiva al Verona, sette anni dopo il suo esordio con l'Inter.

Dopo la sfida contro il Kairat di Almaty ha deciso di strigliare i compagni. "In Champions le partite sono tutte difficile, chiunque viene a San Siro gioca alla grande e fa sempre ottime partite. Noi abbiamo avuto un po' un atteggiamento non dico sbagliato, ma abbiamo sottovalutato un po' l'avversario sbagliando cose semplici. Poi però l'importante era vincere e lo abbiamo fatto. Sapevamo di dover vincere le prime 4, ora arrivano partite belle da giocare e dovremo pensare partita per partita. Ogni gara è difficile soprattutto in Champions".

Salvo poi decidere quali fossero gli obiettivi, senza dimenticare ogni trofeo. "Come ogni anno l'Inter deve lottare su tutti i fronti, ma è difficile pensare al futuro adesso. Appena iniziamo a guardare troppo in là perdiamo punti come successo nel passato". Oggi Federico Dimarco compie 28 anni.

Altre notizie Nato Oggi...
Federico Dimarco, l'esplosione sette anni dopo l'esordio. Per rimanere all'Inter
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
