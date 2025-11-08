Sandro Mazzola, figlio del Valentino del Gran Torino. E bandiera dell'Inter di Herrera

Spesso è molto difficile rispettare le aspettative se sei figlio di un grande campione. Figuriamoci per Alessandro Mazzola, figlio di Valentino, stella polare del Grande Torino, scomparso sulla collina di Superga dopo un'amichevole in Portogallo. Nato a Torino, scoperto da Benito Lorenzi, è cresciuto nell'Inter sin da bambino. Arrivando al grande palcoscenico nel 1960 e rimanendo nella sua squadra fino al 1977, vincendo due Champions con Helenio Herrera, ma anche l'Europeo del 1968 in Italia.

Protagonista anche nel 1970, in Messico, nella finale contro il Brasile. Storica la sua rivalità con Gianni Rivera, dall'altra parte del Naviglio ma anche con l'Italia. Famosi i sei minuti sul 4-1 per i verdeoro che diventerà una non staffetta storica: esce Boninsegna e non lui.

"I tifosi dell’Inter all’inizio dicevano 'quello non sarà mai come suo padre, se si chiamasse Brambilla e non Mazzola non sarebbe qui'. Io ne soffrivo. Tornavo a casa e non mangiavo, andavo direttamente a letto. Boniperti e l’Avvocato provarono almeno tre volte a portarmi alla Juve. Gianni Agnelli mi offrì persino una concessionaria Fiat, e doppio stipendio rispetto a quanto prendevo all’Inter. Però la mia mamma disse: 'Sandrino, se vai da quelli là, tuo padre si rivolta nella tomba'. Non potevo, naturalmente". Oggi Alessandro Mazzola compie 83 anni.