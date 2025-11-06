Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lucas Chevalier, l'erede di Gianluigi Donnarumma. Molto criticato in questi mesi

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Non è per niente semplice sostituire Gianluigi Donnarumma. Se Mike Maignan ci è riuscito, in particolare con un primo anno fantastico, Lucas Chevalier sta avendo qualche problemino in più. Forse perché il portiere ex Milan è stato uno dei migliori della scorsa stagione del Paris Saint Germain, con alcune parate che hanno portato punti e, soprattutto, fatto avanzare i transalpini fino alla finale contro l'Inter.

Chevalier ha delle aspettative enormi alle spalle. Perché Donnarumma è andato al Manchester City, finendo praticamente fuori rosa a causa delle richieste per il rinnovo contrattuale. E poi, probabilmente, per qualche dissidio di troppo con Luis Enrique che avrebbe preferito un portiere differente, più bravo con i piedi. Chevalier è però finito nel mirino delle critiche dopo qualche errore di troppo.

"Cerco di imparare e di ignorare ciò che si può fare intorno. Come portiere del PSG, devi soddisfare le aspettative. Il contesto significa che è in subbuglio. È un nuovo lavoro, una nuova vita, nuove istruzioni e un adattamento generale dentro e fuori dal campo. Sto cercando di concentrarmi su me stesso, parlando con gli allenatori per migliorare ciò che devo. Sono sicuro che i giorni migliori arriveranno. Sento che sto crescendo in forza e fiducia. Aiuterò molto la squadra in futuro". Oggi Lucas Chevalier compie 24 anni.

