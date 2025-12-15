PSG, Chevalier ha perso il posto? Safonov potrebbe essere titolare anche con il Flamengo

I primi mesi di Lucas Chevalier al PSG hanno generato più domande che certezze. L’ex Lilla fatica ancora a convincere pienamente e l’ombra di Gigio Donnarumma continua a tormentarlo: i paragoni con il numero uno italiano non lo aiutano e, al momento, mettono in luce un rendimento ancora lontano da quello atteso per un portiere di alto livello. Inizialmente, all’interno del club, sembrava esserci pieno sostegno intorno a Chevalier, ma gli ultimi episodi hanno complicato l’immagine del giovane portiere francese.

La situazione è cambiata negli ultimi giorni. Dopo l’infortunio alla caviglia subito contro il Monaco a fine novembre, Chevalier ha lasciato spazio a Matvey Safonov, che ha difeso con successo la porta parigina nelle sfide contro Rennes (5-0) e Athletic Bilbao (0-0). Anche nel weekend della vittoria per 3-2 a Metz, Safonov è rimasto titolare nonostante il ritorno di Chevalier nel gruppo, consolidando la sua candidatura a numero uno. La stampa russa spinge affinché il portiere ex Krasnodar mantenga il ruolo di titolare, e le ultime informazioni de L’Équipe sembrano dare loro ragione: ora al PSG non esistere una gerarchia definita tra i portieri.

Luis Enrique ha chiarito che a decidere sarà lo stato di forma del momento: chi è più in palla giocherà, indipendentemente dal prestigio o dall’esperienza. Chevalier potrebbe quindi dover lottare più duramente per mantenere il posto. La sfida di mercoledì contro il Flamengo, finale di Coppa Intercontinentale, sarà un banco di prova decisivo per capire chi tra il francese e il russo sarà la prima scelta per il resto della stagione. La sensazione è che il ruolo di titolare non sia più garantito e che il futuro di Chevalier al PSG dipenda dalle sue prossime prestazioni.