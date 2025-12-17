PSG-Flamengo per l'Intercontinentale, Luis Enrique ha il dubbio portiere: favorito Chevalier

Questa sera il Paris Saint-Germain affronterà il Flamengo nella finale della Coppa Intercontinentale, con l’obiettivo di chiudere un 2025 straordinario con un ultimo trofeo internazionale. Dopo aver conquistato campionato, Champions League, Supercoppa Europea, Supercoppa e Coppa di Francia, l’unico tassello mancante nella bacheca parigina resta il Mondiale per Club, perso la scorsa estate contro il Chelsea.

In conferenza stampa, Luis Enrique ha sottolineato l’importanza della partita: "È una grande motivazione. La scorsa stagione abbiamo voluto lasciare il segno nella storia del club, e vogliamo continuare a farlo. Sarà una partita particolare, bisognerà essere concentrati, ogni azione può essere decisiva. Flamengo è una squadra molto forte, sarà una finale equilibrata".

Uno dei nodi principali per l’asturiano riguarda la scelta del portiere titolare. Lucas Chevalier, rientrato da un infortunio alla caviglia subito contro il Monaco il 29 novembre, dovrebbe tornare tra i pali nonostante la buona impressione lasciata dal suo vice Matvey Safonov nelle ultime partite. Safonov aveva approfittato dell’assenza del collega per disputare tre incontri, con due clean sheet e due gol subiti, guadagnandosi la fiducia del gruppo.

Secondo i principali media sportivi francesi, Luis Enrique ha deciso di puntare su Chevalier per la finale contro il Flamengo. Il portiere francese tornerà così titolare dopo oltre due settimane di assenza, sapendo che la pressione sarà elevata e che ogni errore potrebbe pesare sul risultato. Per Safonov si tratta di una delusione, visto che sperava di consolidare la sua posizione tra i titolari.