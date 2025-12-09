PSG, quattro indisponibili per la sfida contro l'Athletic: Lucas Chevalier non ci sarà

Il Paris Saint-Germain si prepara alla trasferta di Champions contro l’Athletic Bilbao senza Lucas Chevalier. Il portiere francese, fermo per un infortunio alla caviglia subito contro il Monaco alla fine di novembre, non era già sceso in campo nella vittoria per 5-0 contro il Rennes, lasciando spazio a Matvey Safonov, che ha disputato i suoi primi minuti stagionali e sembra destinato a confermare il ruolo di titolare almeno per questa partita.

Chevalier continua ad avere dolore alla caviglia destra, rendendo improbabile il suo recupero per il sesto impegno europeo della stagione. A Bilbao, il PSG dovrà fare a meno anche di Ousmane Dembélé, Lucas Beraldo e Achraf Hakimi, tutti infortunati.

Il club parigino ha reso noto il gruppo di 19 convocati per la trasferta basca, che include Safonov tra i pali, insieme a Marquinhos, Ilya Zabarnyi, Nuno Mendes e Willian Pacho in difesa. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves e Warren Zaïre-Emery, mentre in attacco saranno a disposizione Khvicha Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos, Désiré Doué, Lee Kang-In, Bradley Barcola, Quentin Ndjantou e Ibrahim Mbaye.