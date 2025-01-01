Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Diego Armando Maradona, tra i primi tre nell'eterna discussione sul chi è il più forte

© foto di Imago/Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Capitano, Campione del Mondo, quasi assurto a divinità. Sicuramente del pallone, ma anche per una città come Napoli. Diego Armando Maradona è nato il 30 ottobre del 1960 a Lanus, uno dei barrio più poveri dell'Argentina, tanto che alcuni tifosi delle altre squadre hanno un coro abbastanza chiaro per dipingere la situazione. "No hay agua, no hay luz, soy un hincha de Lanus". Traduzione: non ho acqua, non ho luce, sono un tifoso del Lanus. Meglio in spagnolo per ragioni di ovvie rime.

Maradona è ai primissimi posti nell'eterna discussione su chi è il miglior giocatore della storia. Siamo lì con Lionel Messi, probabilmente il più grande grazie al Mondiale di Qatar 2022, e con Pelé, che ne ha vinti tre. Meno Cristiano Ronaldo che, da par suo, può raggiungere i 1000 gol e appartenere a questa banda di immortali. Il Peluza è stato un rivoluzionario sul campo da calcio, ma anche fuori, dove cercava di dare voci agli oppressi, di andare contro le istituzioni del calcio e quelle amministrative.

Maradona ha portato in spalle un paese, a Messico 1986, al Mondiale delle Malvinas. Fino ad arrivare a USA 1994 in formissima dopo essere stato anche più di 90 kg, salvo poi chiamato per il doping e condannato. Ha vinto a Napoli, due Scudetti, ancor prima che arrivassero i De Laurentiis, gli Spalletti e i Conte, in un momento epico per il calcio italiano. Oggi Diego Maradona compirebbe 65 anni.

