Verratti: "Zeman è il migliore allenatore che abbia avuto. Per un giovane è una benedizione"

Marco Verratti ha rilasciato un'intervista a diretta.it affrontando vari temi, tra cui anche quello dei suoi primi anni di carriera a Pescara, dove ha conquistato due promozioni, dalla Lega Pro alla B e dalla B alla A. Proprio quest'ultima è stata la stagione che lo ha portato a farsi notare tanto da essere acquistato dal Paris Saint-Germain con il suo tecnico Zdenek Zeman che ha avuto un ruolo centrale nella sua crescita:

Ha esordito nel grande calcio nella sua città natale, Pescara, sotto la guida del leggendario Zdeněk Zeman. Quali ricordi ha di lui?

"Per me è stato il migliore che ho avuto. Penso che anche per un giovane passare sotto Zeman è una benedizione. È un allenatore preparatissimo che ti fa capire tutte le cose che ci vogliono nel calcio. La corsa, la tattica, la tecnica: è una persona che mi ha dato tanto e penso che se ho potuto compiere tante cose nel calcio è molto merito suo".

È ancora in contatto con lui?

"Delle volte sì, quando c'è il compleanno o a Natale cerco di scrivergli un messaggio, poi nel calcio delle volte ti allontani ed è difficile stare in contatto, però è un allenatore a cui voglio molto bene e di cui ho tantissimi ricordi".