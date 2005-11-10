Quando tener duro fa bene: quanto ha rifiutato il Frosinone per avere Ghedjemis

Tutto il mondo del calcio italiano sta vivendo sbalordito l'epopea del Frosinone in questo campionato di Serie A, considerando che Alvini e i suoi ragazzi che dopo le prime 8 giornate hanno gli stessi punti di una squadra infinitamente più attrezzata come può essere la Juventus. La cosa che colpisce in particolare dei ciociari, è la quantità di talenti che si stanno mettendo in mostra: d'accordo i gol di Raimondo e le parate di Palmisani, ma nei gialloblù c'è anche tanto altro.

Un talento per cui dire no

Come ha potuto notare chi ha visto Atalanta-Frosinone 4-4, c'è per esempio il talento di Fares Ghedjemis. Accecante, che abbaglia per la qualità di cui dispone. E non è un caso se la scorsa estate di calciomercato il neopromosso Frosinone abbia puntato i piedi per lui, scegliendo di tener duro anche di fronte ad allettanti proposte arrivate da campionati internazionali, pur di goderne per almeno un altro anno. Sono state almeno quattro le proposte a doppia cifra per Ghedjemis rispedite al mittente dal Frosinone nell'ultima estate.

Quattro proposte rifiutate

C'erano per esempio le due big della Scozia, Celtic e Rangers, ma dalle parti di Glasgow si sono spinti fino a un massimo di 10 milioni di euro di proposta, tra fisso e bonus. Qualcosa di più ha osato il Monaco, arrivato fino a 10 milioni di euro 'garantiti' ai quali aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Chi ci ha provato davvero, con forza, è stato però Vincenzo Italiano: prima di affondare su Poku, il Besiktas aveva messo sul piatto dei laziali una proposta da almeno 15 milioni di euro bonus compresi, ma neanche questo è servito a convincere il Frosinone, che era rimasto sempre fermo su un minimo di 20 milioni. Vedendo i tre assist messi a referto alla New Balance Arena, si capisce anche il perché.