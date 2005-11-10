Quel sospetto repost di Grosso: sui social condivide Vanoli dopo Inter-Fiorentina

Nelle scorse ore sui social è andato in scena un curioso endorsement o qualcosa del genere, con Fabio Grosso che è sembrato comprendere e appoggiare le difficoltà del suo erede sulla panchina della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo il 2-1 subito all'ultimo secondo sul campo dell'Inter, ieri all'ora di pranzo.

La ri-condivisione su Instagram

Sul profilo Instagram di Grosso, infatti, è ben visibile un repost - una condivisione di materiale altrui sul proprio profilo - di un video tratto dalla conferenza stampa di Vanoli post Inter-Fiorentina in cui il tecnico dei gigliati spiegava le motivazioni dietro alle sue scelte sulle sostituzioni e alla gestione di Beto. Grosso è d'accordo con lui? Che sia invece una sorta di rivincita a dimostrazione che il problema della Fiorentina non fosse lui? Ai posteri l'ardua sentenza.