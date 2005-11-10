Cagliari, Pisacane: "Senza Winks perdiamo tanto. Fazzini? Non c'è nessun caso"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha annunciato che contro i giallorossi non ci sarà Winks. Pisacane ha poi spiegato perché nelle ultime uscite ha sfruttato meno Fazzini.

Come cambia il Cagliari senza Winks?

"Senza Winks sicuramente perdiamo tanto. Per noi è un giocatore importante e in rosa non abbiamo un altro elemento con le sue caratteristiche. Ha un problema di lombalgia che dobbiamo ancora valutare, ma noi ora dobbiamo dimostrare di non essere Winks dipendenti. Cercherò di dare opportunità ad altri elementi con qualità".

Come mai la scelta di sfruttare meno Fazzini nelle ultime uscite?

"Non c'è nessun caso Fazzini. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato poco ma da luglio con noi ha sempre giocato, tra precampionato, Coppa e Campionato. Oggi sta avendo un momento di flessione, ma con me non c'è nessun problema. Io voglio vincere le partite, e quando devo mettere un giocatore in squadra, deve essere al massimo. È un giocatore forte, che ha la mia stima. Ha la 10 sulle spalle e può determinare le partite del Cagliari".