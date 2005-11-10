Poche ore al Pallone d'Oro, chi vincerà? Almeno cinque candidati forti, se non di più

Poche ore all'alba. Il Pallone d'Oro verrà consegnato a Londra, al London Palladium Theatre. Una scelta morale, perché celebra il settantesimo anniversario della consegna del primo Pallone d'Oro a Stanley Matthews, leggenda del calcio britannico. La premiazione verrà accompagnata da Thierry Henry e Kate Scott, mentre il tappeto rosso dovrebbe iniziare alle ore 19.

Mbappé candidato principe

Non è ancora dato sapere chi possa vincere, perché mai come in quest'anno ci possono essere sorprese dell'ultima ora. In pochissimi sanno il vincitore - da France Football dicono che sono solamente cinque - questo per evitare fughe di notizie. L'equilibrio regna sovrano, anche se il premio è transalpino... e Mbappé quest'anno ha fatto benissimo. Kane meglio di lui come gol, Yamal come premi collettivi, Kvaratskhelia in Champions, Lionel Messi è all'ultimo tango. Quindi è difficile sbilanciarsi, seppur qualche leak, nelle scorse ore, c'è stato. Vero o presunto che sia, perché in questo momento è difficile fare pronostici. Quel che è certo è che la doppietta di ieri contro il Barcellona non è valida per determinare chi sarà il vincitore, considerato che è un premio alla stagione scorsa.

Le schede dei principali indiziati

Kylian Mbappé

Harry Kane

Lionel Messi

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Michael Olise

Ousmane Dembele

Gli esclusi