Cagliari-Lecce, le formazioni ufficiali: c'è Gandelman dal 1', Pisacane sceglie Pavoletti

Si gioca stasera la sfida tra Cagliari e Lecce, posticipo della 25^ giornata: all’Unipol Domus di Cagliari, Pisacane schiera i suoi con un 3-4-2-1 mirato a far scatenato Palestra ed Esposito, che giocheranno come fantasisti dietro Pavoletti. A centrocampo Adopo e Sulemana saranno gli interno, con Zappa e Idrissi sulle corsie. Ze Pedro, Mina e Obert agiranno come centrali, davanti a Caprile.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Esposito; Pavoletti.

A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Nel Lecce tocca a Falcone tra i pali, con Veiga, Gabriel, Gaspar e Gallo nel quartetto difensivo. A centrocampo tocca a Pierotti, Coulibaly e Ramadani, mentre davanti la fantasia di Gandelman dovrà innescare Cheddira, con Sottil che agirà sulla corsia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo: Ramadani, Coulibaly, Pierotti; Gandelman, Cheddira, Sottil.

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Ermanno Feliciani sez. di Teramo

Assistenti: Alessandro Lo Cicero sez. di Brescia – Gamal Mokhtar sez. di Lecco

IV Ufficiale: Kevin Bonacina sez. di Bergamo

VAR: Giacomo Camplone sez. di Lanciano

AVAR: Marco Guida sez. di Torre Annunziata