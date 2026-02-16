Atalanta, occhio a Ryerson. Terzino norvegese dall'assist facile: ben 4 lo scorso weekend

Domani a Dortmund va in scena la sfida fra Borussia Dortmund e Atalanta e i tedeschi sulla carta sembrano favoriti sugli orobici. La squadra di Niko Kovac è reduce da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali un clamoroso 4-0 al Mainz. Tra i giocatori meno reclamizzati ma da tenere d'occhio c'è Julian Ryerson, che sabato ha eguagliato il record di 4 assist in una singola partita.

Il norvegese ha pennellato la punizione dalla quale è nato il vantaggio di Guirassy, successivamente dal suo corner è arrivato il bis di Beier. Altro corner e gol di Guirassy, infine altro corner dal quale è arrivato il gol di Bensebaini. E non parliamo di un trequartista, ma di un terzino destro. Nella storia della Bundesliga, almeno dal 2004, ci sono stati invece tre precedenti, uno dei quali di un altro giocatore del Dortmund, ossia Pascal Gross, un anno fa contro l'Union Berlino. Gli altri due sono Mesut Ozil nel 2009 con la maglia del Werder Brema e Christopher Nkunku, oggi al Milan, ma che nel 2020 dava spettacolo al Lipsia.

Ryerson è a quota 11 assist in Bundesliga. Meglio di lui solamente Michael Olise a quota 16. Il giocatore, al termine dell'incredibile prestazione contro il Mainz, ha mantenuto grande umiltà: "L'onore va a chi ha segnato" e circa l'abilità nell'ultimo passaggio ha dichiarato: "Non è così difficile. Devo solo piazzare la palla nel punto giusto e gli altri finalizzano".

28 anni, Ryerson è al Borussia Dortmund dal 2023. In precedenza, cinque anni di Bundesliga con la maglia dell'Union Berlino. Il suo contratto scade nel 2028. È inoltre titolare nella nazionale norvegese e ha fatto parte dell'undici che ha battuto l'Italia sia all'andata che al ritorno.