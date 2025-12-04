Reggiana, Salerno su Bonetti: "Per me questo è il rinnovo più importante che ho firmato"

“Siamo molto felici di questo rinnovo, un esempio del lavoro che dobbiamo fare accrescendo il patrimonio del club con uno sguardo al futuro. Con Simone fortifichiamo anche il legame della Reggiana con il territorio". Il presidente della Reggiana Carmelo Salerno dalle pagine del sito ufficiale ha commentato così il rinnovo fino al 2028 del difensore Simone Bonetti: "Un ragazzo formato nel Settore Giovanile, che con la maglia granata prosegue il suo percorso tra i grandi. Un senso di appartenenza che vuole essere un segno importante anche per il nostro Settore Giovanile".

"Ho detto a Simone che, per come concepisco la crescita del Club, questo contratto è il più importante che ho firmato fino ad adesso. - prosegue ancora Salerno - Con questa operazione consolidiamo l’idea di sostenibilità societaria, puntando realmente su giocatori giovani e italiani per portarli all’esordio in Prima Squadra”.

Queste invece le parole del giovane centrale: “Ringrazio la Società per avere creduto in me e per avere scelto di offrirmi questa ulteriore opportunità. Quello di oggi è un giorno speciale, come lo è stato quello della mia prima firma in granata. Per me rappresenta un punto di partenza e da domani tornerò al campo con lo stesso spirito di sempre, pronto ad ascoltare i consigli dello staff e dei compagni più esperti, con l’atteggiamento giusto per crescere puntando sempre sull’impegno nel lavoro quotidiano”.