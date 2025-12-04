Cesena, si guarda in Serie C per l'attacco: Stuckler e Agbonifo fra i giovani monitorati

Il Cesena a gennaio andrà alla caccia di una punta per migliorare il reparto offensivo e starebbe guardando in Serie C per trovare un profilo che possa fare al caso del tecnico Michele Mignani.

Secondo quanto riferito da Tuttocesena.it tra i profili analizzati ci sarebbero due giovani che militano nel Girone A di Serie C: il primo è il danese classe 2004 David Stuckler, già in passato seguito dal club romagnolo, e il classe 2006 Richi Agbonifo. Il primo è attualmente in forza al Vicenza, ma di proprietà della Cremonese, dove ha segnato cinque gol in 15 presenze, mentre il secondo veste la maglia dell’Inter U23 dove finora è sceso in campo in 11 occasioni senza trovare però la via del gol.

Finora il Cesena ha potuto contare sull’apporto dei due titolari Cristian Shpendi - cinque gol in 14 presenze – e Jalen Blesa - quattro gol in 14 presenze -, ma meno delle loro riserve: Siren Diao infatti è sceso in campo in 12 occasioni senza trovare ancora il primo gol in bianconero, stesso dicasi di Marco Olivieri che di gare ne ha giocate nove quasi tutte da subentrante.