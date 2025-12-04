Juve Stabia-Bari, le formazioni ufficiali: rientra Cacciamani. C'è Meroni per Pucino

Per il recupero della decima giornata di Serie B questa sera alle 19:30 scenderanno in campo Juve Stabia e Bari. Nelle fila dei padroni di casa viene confermato il tandem offensivo formato da Candellone e Gabrielloni, con in mezzo al campo il rientro di Cacciamani a sinistra per Piscopo e di Leone per Mosti al fianco di Correia e Pierobon. In difesa Ruggero prende il posto di Bellich al fianco di Giorgini e Stabile con Confente confermato fra i pali.

Nel Bari conferma per il tridente formato da Moncini come punta centrale e il duo Castrovilli-Pagano alle sue spalle. Anche il centrocampo di Empoli viene confermato con Verreth e Braunoder in mezzo, mentre in difesa non c’è Pucino con Meroni che affianca Vicari e Nikolaou davanti a Cerofolini.

Juve Stabia (3-5-2): Cofente; Ruggero, Giorgini, Stabile; Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Candellone. A disposizione: Boer, Reale, Bellich, Baldi, Mannini, Ciammaglichella, Duca, Maistro, Mosti, Piscopo, De Pieri. Allenatore Abate

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Pagano, Castrovilli; Moncini. A disposizione: Pissardo, Burgio, Gytkjaer, Bellomo, Kassama, Antonucci, Rao, Partipilo, Pucino, Mane, Colangiuli, Cerri. Allenatore Vivarini