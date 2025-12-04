L'Atalanta come un Everest da scalare: 6 giocatori fuori nel centrocampo del Verona

Roberto Gagliardini squalificato, Suat Serdar, Jean Daniel Akpa-Akpro, Domagoj Bradaric, Grigoris Kastanos e il lungodegente Tomas Suslov infortunati. L'Hellas Verona si prepara alla sfida contro l'Atalanta con il centrocampo a pezzi.

Considerando i giocatori schierabili nella linea a 5 del consueto 3-5-2 gialloblu le scelte sono a dir poco contate. Serdar infatti dovrebbe tardare ancora il suo rientro fra i convocati, così come Akpa-Akpro. Gagliardini paga il giallo rimediato in diffida contro il Genoa, mentre Bradaric è l'ultimo ad aggiungersi all'infermeria, a causa di una lesione miofasciale al bicipite femorale sinistro.

Mediana totalmente da ricostruire insomma: se sulle fasce c'è Belghali da un lato e Frese da poter alzare dall'altro, la cerniera davanti alla difesa sarà del tutto inedita. Spazio ad Al-Musrati, poi Bernede e Niasse, senza dimenticare Harroui, che sta recuperando la miglior forma. Con Yellu Santiago che si candida a dare una mano alla squadra dopo un primo approccio al calcio italiano in seconda linea, con appena 5 minuti raccolti fin qui. Se al Verona serviva già scalare un everest dunque, visto lo stato di forma psico-fisico opposto che l'Atalanta ha ritrovato con Raffaele Palladino, la caccia alla prima vittoria stagionale si fa ancora più ardua per gli scaligeri, data la situazione.