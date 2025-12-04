Ufficiale La Reggiana annuncia il prolungamento di Bonetti. Nuova scadenza fissata al 2028

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Reggiana ha ufficializzato "il prolungamento contrattuale per Simone Bonetti. Il difensore classe 2004, con all’attivo 12 presenze nel campionato di Serie B in corso, vestirà la maglia granata fino al giugno 2028".

Rinnovo che, sempre ai canali del club, è stato così commentato dal presidente Carmelo Salerno: "Siamo molto felici di questo rinnovo, un esempio del lavoro che dobbiamo fare accrescendo il patrimonio del club con uno sguardo al futuro. Con Simone fortifichiamo anche il legame della Reggiana con il territorio. Un ragazzo formato nel settore giovanile, che con la maglia granata prosegue il suo percorso tra i grandi. Un senso di appartenenza che vuole essere un segno importante anche per il nostro settore giovanile. Ho detto a Simone che, per come concepisco la crescita del club, questo contratto è il più importante che ho firmato fino ad adesso. Con questa operazione consolidiamo l’idea di sostenibilità societaria, puntando realmente su giocatori giovani e italiani per portarli all’esordio in prima squadra”.

Ecco quindi le parole del giocatore: "Ringrazio la società per avere creduto in me e per avere scelto di offrirmi questa ulteriore opportunità. Quello di oggi è un giorno speciale, come lo è stato quello della mia prima firma in granata. Per me rappresenta un punto di partenza e da domani tornerò al campo con lo stesso spirito di sempre, pronto ad ascoltare i consigli dello staff e dei compagni più esperti, con l’atteggiamento giusto per crescere puntando sempre sull’impegno nel lavoro quotidiano”.