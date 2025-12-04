Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna ai quarti di Coppa Italia, Parma sconfitto da Castro: l'argentino incubo dei crociati

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 19:56Serie A
Simone Lorini

Il Bologna si guadagna un altro quarto di finale di Coppa Italia, battendo il Parma al Dall'Ara in rimonta, grazie alla freddezza dei propri attaccanti. 2-1 il finale, con il gol partita firmato da Santiago Castro, che quando vede Parma si esalta: terzo gol ai ducali in stagione, su cinque complessivi. Questo porta la squadra di Italiano tra le prime otto della Coppa Italia.

La gara inizia con un buon pressing avanzato da parte del Parma, che ha tanti giocatori freschi in campo e tutti vogliosi di mettersi in mostra: spicca sicuramente Benedyczak, che dopo pochi minuti ha la palla, deliziosamente confezionata da Ondrejka, per portare in vantaggio i suoi. La puntata del polacco non inganna Ravaglia, bravissimo a metterci il piede e salvare il risultato. Bologna che continua a soffrire i movimenti in orizzontale dell'ex Pogoń Stettino, che al 13' sfrutta alla perfezione un brillante filtrante di Lovik per battere il portiere avversario, sfruttando un errato posizionamento dei centrali rossoblù. Al 18' continua il monologo di Benedyczak, che riceve dopo un rilancio e brucia Lucumi in velocità e calcia in diagonale, Ravaglia allunga in corner. La prima frazione si avvia alla chiusura senza particolari emozioni, ma un errore individuale riaccende la sfida e rimette in gara il Bologna: lancio lungo nella metàcampo avversaria, Trabucchi si fa beffare da Rowe, aprendogli un'autostrada verso la porta. L'ala rossoblu calcia in diagonale e colpisce il palla, ma il pallone gli torna tra i piedi e questa volta è tap-in.

Bologna che entra in campo più convinto nella ripresa, deciso a fare propria la partita e non ad aspettare un passo falso dell'avversario. All'ora di gioco Lucumì fa sobbalzare i tifosi rossoblù, andando a colpire in area di rigore su cross da angolo, spendendo però sopra la traversa.
Risponde il Parma con una splendida cavalcata di Lovik, che scambia con Ordonez e si presenta davanti a Ravaglia, il suo diagonale sfiora il palo. Il norvegese si ripete pochi minuti dopo, spedendo a lato col piede debole dopo aver saltato Holm nettamente. E come nel primo tempo, quando la gara sembra avviarsi verso i rigori ecco il guizzo rossoblù: cross di Holm, Castro si libera dalla marcatura di Estevez e insacca con un colpo di testa perfetto. Terzo gol in poche settimane al Parma dell'argentino, che quando vede maglie crociate si esalta. È il gol che decide la sfida, punendo il Parma anche oltre i propri demeriti.

