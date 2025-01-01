Messi: "Il Mondiale in USA è speciale, spero di esserci. Finalissima contro Yamal? No"

Lionel Messi, a 38 anni, continua a giocare negli Stati Uniti con l'Inter Miami, finalista della MLS Cup, dopo aver ispirato l'Argentina alla conquista del Mondiale in Qatar nel 2022, completando così la sua storica collezione di medaglie. L'asso argentino ha ammesso che la pausa invernale della MLS, con la ripresa del campionato in primavera, potrebbe fargli perdere il giusto ritmo in vista dell'evento FIFA della prossima estate. Interrogato ancora una volta sulla sua intenzione di onorare un altro Mondiale, Messi ha dichiarato a ESPN: "Spero di esserci. Ho già detto in precedenza che mi piacerebbe molto. Nel peggiore dei casi, sarò lì a guardarlo dal vivo, ma sarà speciale. Il Mondiale è speciale per tutti, per qualsiasi paese, specialmente per noi, perché lo viviamo in un modo completamente diverso".

Sulla convocazione ha aggiunto: "La verità è che ne stiamo parlando. Scaloni capisce, e ne abbiamo discusso molto. Mi dice sempre che vorrebbe che fossi lì in qualsiasi ruolo. Abbiamo un rapporto di grande fiducia e possiamo parlare di tutto".

Mentre Messi dovrebbe far parte della rosa dell'Argentina per il Mondiale, è probabile che salti l'amichevole contro la Spagna (la cosiddetta 'Finalissima', ndr), che vedrà in campo il campione di 18 anni Yamal, prevista per la fine di marzo 2026. "No, a essere onesti, no. Non è nemmeno confermato che si giocherà. Non sanno nemmeno se si farà. Ma onestamente, avere una preparazione precampionato nel mezzo cambia tutto per me".