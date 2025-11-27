AEK, Marin: "La Fiorentina si rialzerà in campionato, ma attenzione questa sera"

Sfida insidiosa oggi per la Fiorentina. La formazione di Paolo Vanoli scenderà in campo alle 21 al "Franchi" per affrontare l'AEK Atene per la quinta giornata della fase "campionato" di Conference League. Una partita che servirà ai viola per cercare di continuare il percorso nel torneo e soprattutto trovare linfa da mettere poi per migliorare la classifica in Serie A ed uscire al più presto dalla zona retrocessione.

E per parlare di questa partita, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato l'ex Empoli e Cagliari, che ora veste la maglia giallonera, Razvan Marin: "Che sarà una partita molto difficile - ha esordito - ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l’attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore".

Il centrocampista poi si è soffermato sulla sua formazione descrivendola e mettendo in guardia il team viola: "Una buona squadra - ha concluso - pure noi davanti con Jovic e Zini siamo messi bene. Ci sono tanti italiani di esperienza".