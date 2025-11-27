Retroscena Yildiz: Xabi Alonso provò già a portarlo a Leverkusen. Ora lo vuole a Madrid

Il grandissimo secondo tempo disputato da Kenan Yildiz a Bodo, ha riaperto la questione sul rinnovo con la Juventus. Al momento, scrive questa mattina La Stampa, Yildiz percepisce con i bonus un ingaggio di circa 2,5 milioni. Dall’una e dall’altra parte c’è quindi la volontà di provare a giungere in una zona condivisa, ma i punti di partenza non sono ancora vicinissimi. Per esempio, di base fissa, il club non è ancora andato oltre i 5 milioni a stagione, l’entourage del turco spinge per non scendere sotto i 6. E per avere garanzie di un progetto vincente.

Nel frattempo diversi club seguono con interesse i progressi della trattativa, pronti a insinuarsi in caso di qualche intoppo. Tra questi c'è ovviamente il Real Madrid, sempre attento a non lasciarsi sfuggire i giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale. A spingere per il turco ci sarebbe Xabi Alonso in primis che, si legge, lo ha visto da vicino quando il tecnico basco giocava nel Bayern Monaco e Yildiz era un ragazzo delle giovanili e lo avrebbe addirittura provato a portare - senza successo - al Bayer Leverkusen nel 2022.

Sul rinnovo, qualche giorno fa Chiellini dichiarò: "Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto".