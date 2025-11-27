Asse caldo Torino-Lazio. Pronto lo scambio di prestiti: Ilic va nella Capitale, Noslin in granata

La liberazione dal vincolo imposto sul mercato arriverà soltanto il 2 gennaio, quando si aprirà la sessione invernale e Sarri potrà finalmente intravedere un margine di manovra. La Lazio, con ogni probabilità, potrà intervenire cedendo prima di acquistare: è quanto ci si aspetta dal verdetto dell’organo di controllo sui conti della Serie A, atteso per metà dicembre. Il quadro non è però incoraggiante perché l’indicatore del costo del lavoro allargato è sceso da 0,8 a 0,7, un segnale che lascia sul tavolo anche l’ipotesi di un mercato a saldo zero o, nel peggiore dei casi, di un blocco totale.

Il principio sarà semplice: dare per poter avere. Servono intuizioni, sottolinea il Corriere dello Sport, e operazioni mirate per consegnare a Sarri profili compatibili con il suo gioco. Tra i partenti figurano Noslin e Belahyane, mentre Dele-Bashiru resta in bilico; Tavares potrebbe essere ceduto in caso di proposta interessante. Noslin è la pedina che la Lazio vorrebbe utilizzare per arrivare a Ilic del Torino, giocatore molto apprezzato da Sarri sin dai tempi del Verona. Il progetto è quello di uno scambio di prestiti fino a giugno, ipotesi su cui Lotito e Cairo stanno ragionando anche alla luce degli ingaggi, quasi identici. Ilic, fermato da un problema al ginocchio ma vicino al rientro, sarebbe impiegato come mezzala di qualità, ruolo che Sarri considera prioritario visto il doppio stop di Rovella e Cataldi e la coperta corta in mezzo. Il tecnico attende anche un centrale difensivo.

Resta poi il dossier più chiacchierato: il possibile ritorno in Italia di Insigne. La sensazione è che l’ex capitano del Napoli stia solo aspettando il via libera della Lazio per lavorare di nuovo con Sarri. Ha rifiutato altre offerte e sarebbe pronto ad accettare un accordo breve, intorno a 1,3 milioni fino a giugno. La trattativa procede a piccoli passi, ma la volontà del giocatore sembra ormai certa.