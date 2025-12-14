Live TMW Inter, Zielinski: "Calha un campione in questa posizione. Ora continuità alle vittorie"

Per commentare il successo contro il Genoa, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

20.19 - Inizia la conferenza stampa di Piotr Zielinski.

Fino a quando ricoprirai il ruolo di centrocampista centrale?

"Quando non ci sarà Calhanoglu. Abbiamo un campione in questa posizione. Poi quando il mister avrà bisogno di me o di qualcun'altra in questa posizione lo farò".

Che effetto fa vedere la classifica?

"E' sempre bello vedere l'Inter in vetta alla classifica ma mancano ancora tantissime partite dove ci sarà da soffrire. Speriamo di vincere per rimanere in vetta".

Come è stato il tuo secondo anno all'Inter?

"Il primo anno è stato complicato. Dall'inizio ho avuto piccoli problemi e poi più gravi. Non avendo trovato continuità non sono riuscito ad esprimermi al meglio. La stagione scorsa la lasciamo dietro le spalle. Conta quello che si fa ora. Cerco di migliorare e dare continuità. E la squadra deve continuità di risultati".

20.24 - Termina la conferenza stampa di Piotr Zielinski.