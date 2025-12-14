Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli

Si sono conclusi i primi tempi della delle gare in programma adesso in Serie C. In vantaggio Ospitaletto, Triestina e Benevento, ferme sul pareggio invece le sfide tra Guidonia e Ascoli e tra Casertana e Latina, dove il pareggio dei padroni di casa è arrivato al termine di un lungo recupero dovuto a un problema al FVS.

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Lecco 1-1

13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Alcione Milano-Virtus Verona 0-1

71' Pagliuca

Renate-Trento 1-1

10' Rossi (R), 17' Capone (T)

Inter U23-Giana Erminio 0-1

45'+1 Lamesta

Cittadella-Novara 2-2

10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)

Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1

90'+2 Cazzadori

Pergolettese-Vicenza 0-1

76' Pellizzari

Domenica 14 dicembre

Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli 1-0 - In corso

12' Guarneri

Triestina-AlbinoLeffe 2-1 - In corso

14' rig. Ionita (T), 19' De Paoli (A), 29' Gündüz (T)

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Forlì-Carpi 4-2

12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)

Pontedera-Sambenedettese 1-1

45' Vitali (P), 56' Battista (S)

Ternana-Bra 2-0

45' Ferrante, 90'+3 Orellana

Domenica 14 dicembre

Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0 - In corso

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Arezzo-Pineto

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Atalanta U23-Sorrento 1-2

28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)

Potenza-Catania 1-1

12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Domenica 14 dicembre

Benevento-Giugliano 2-0 - In corso

9' e 23' Simonetti

Casertana-Latina 1-1

1' Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C)

Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Crotone-Casarano

Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva