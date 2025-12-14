Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Si sono conclusi i primi tempi della delle gare in programma adesso in Serie C. In vantaggio Ospitaletto, Triestina e Benevento, ferme sul pareggio invece le sfide tra Guidonia e Ascoli e tra Casertana e Latina, dove il pareggio dei padroni di casa è arrivato al termine di un lungo recupero dovuto a un problema al FVS.
SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T)
Inter U23-Giana Erminio 0-1
45'+1 Lamesta
Cittadella-Novara 2-2
10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1
90'+2 Cazzadori
Pergolettese-Vicenza 0-1
76' Pellizzari
Domenica 14 dicembre
Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli 1-0 - In corso
12' Guarneri
Triestina-AlbinoLeffe 2-1 - In corso
14' rig. Ionita (T), 19' De Paoli (A), 29' Gündüz (T)
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria
* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
Pontedera-Sambenedettese 1-1
45' Vitali (P), 56' Battista (S)
Ternana-Bra 2-0
45' Ferrante, 90'+3 Orellana
Domenica 14 dicembre
Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0 - In corso
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
Potenza-Catania 1-1
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)
Domenica 14 dicembre
Benevento-Giugliano 2-0 - In corso
9' e 23' Simonetti
Casertana-Latina 1-1
1' Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C)
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva