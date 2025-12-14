Bologna, Zortea e il duello con Yildiz: "Cercherò di portarlo dove sono più forte io"
Il terzino del Bologna Nadir Zortea ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 15^ giornata di Serie A.
Cosa vi ha dato la trasferta di Vigo?
"Vittoria super importante e allenamento perfetto per questa partita, visto che il modulo è lo stesso. Ottima preparazione a questa grande partita".
Dovrai affrontare Yildiz: quale aspetto hai curato di più?
"Ci sono un sacco di giocatori offensivi importanti, chi gioca a piede invertito è più imprevedibile. Lo devo mandare dove sono più forte, sono sicuro che faremo una bella partita e spero di metterlo sotto".
