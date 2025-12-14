Lautaro come Chivu: "A prescindere dalle voci da fuori, noi vogliamo solo tenere l'Inter in alto"

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-1 sul Genoa arrivato anche grazie ad un suo gol. Con questi tre punti, l'Inter si è portata da sola in vetta alla classifica di Serie A: "Significa tantissimo, abbiamo preso la testa della classifica perché abbiamo lavorato e saputo soffrire. A prescindere da quello che si dice intorno a noi pensiamo solo a noi stessi, a lavorare e a dare allegria alla nostra gente".

Ha ragione Chivu, sono arrivate troppe critiche?

"E' da anni che si parla dell'Inter perché sta facendo bene. Noi siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo tenere l'Inter in alto, è questo quello che cerchiamo ed il messaggio che c'è nello spogliatoio".

Vuole mandare un messaggio a qualcuno?

"Messaggio solo a noi stessi. Siamo noi quelli che lavoriamo e cerchiamo di portare l'Inter in alto dove merita di stare".