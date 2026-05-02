Carrarese, Zuelli: "Avremmo meritato i tre punti. Come sempre daremo tutto fino alla fine"
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Il centrocampista della Carrarese Emanuele Zuelli ha commentato il pareggio casalingo contro il Cesena: "Felice di essere tornato in campo dopo una settimana non semplice, in cui ho anche dovuto saltare alcuni allenamenti a causa di un attacco febbrile.
Purtroppo, non siamo riusciti a vincere una partita in cui avremmo meritato i tre punti, anche per dare una gioia ai nostri tifosi visto che si è trattata dell’ultima partita casalinga della stagione.
Comunque, adesso andremo a chiudere la stagione a Chiavari, dove affronteremo una squadra importante che non sarà facile da battere. Ma il nostro focus non cambia, e come sempre, daremo tutto fino alla fine".
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