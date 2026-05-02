Chi potrebbe far spazio a Bernardo Silva nella rosa della Juventus 2026/27

Il portoghese Bernardo Silva è il grande obiettivo di Luciano Spalletti per rinforzare il centrocampo della Juventus per la stagione che verrà. Proprio come De Bruyne un anno fa, il campione lusitano dopo tanti anni trascorsi al centro del progetto Guardiola si sente pronto per una nuova avventura calcistica. Non rinnoverà l'accordo coi citizens e dopo questo finale di stagione prenderà in considerazione tutte le opportunità sul tavolo. In Spagna c'è soprattutto il Barcellona interessato al suo cartellino, è probabilmente la meta preferita del calciatore. Ma la Juventus che pure recentemente s'è confrontata con Jorge Mendes resta oggi assolutamente in corsa e fiduciosa sul suo approdo. Ma chi eventualmente gli farebbe spazio in rosa?

Il primo indiziato è l'olandese Teun Koopmeiners. Poco più di mezz'ora giocata nelle ultime quattro partite, il centrocampista olandese da ormai più di due mesi non è più titolare della Juventus. Spalletti ha provato a reinventarlo braccetto di difesa, ma anche questo esperimento ha avuto scarso successo. L'ex Atalanta è oggi molto più fuori che dentro il progetto bianconero e in estate potrebbe andar via, anche se difficilmente la Juventus in estate riuscirà a cederlo con una formula diversa dal prestito dati gli oltre 50 milioni di euro investiti nell'estate 2024.

Sicuramente faranno parte della Juventus che verrà Locatelli e Mckennie, calciatori a cui il club ha recentemente rinnovato il contratto. Nessun dubbio nemmeno sull'affidabilità di Thuram, mentre su Fabio Miretti andranno fatte delle riflessioni dato lo scarso utilizzo. Infine Vasilije Adzic, 19enne centrocampista montenegrino: in questo caso la cessione a titolo temporanea è praticamente certa.