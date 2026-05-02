Pescara, Insigne: "Ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto"

Lorenzo Insigne rompe il silenzio. Dopo l'errore dal dischetto di Russo, l'ex attaccante del Napoli ha commentato sui social: "Sinceramente sono basito dalle dichiarazioni apprese nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, riguardo al rigore non tirato. Chi vive lo spogliatoio ogni giorno sa bene che certe decisioni nascono in un contesto preciso, fatto di rispetto, responsabilità e dinamiche di squadra che meritano di essere comprese prima di essere giudicate pubblicamente.

Mi dispiace leggere parole che rischiano di creare confusione tra noi e soprattutto tra voi tifosi, che meritate chiarezza e verità. Da parte mia, ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto, senza esitazioni".

La risposta è alle dichiarazioni di Gorgone nel post gara: "Ci sono i rigoristi, poi chi se la sente li batte. Non posso intervenire dalla panchina su qualcosa che accade in mezzo al campo. Evidentemente Insigne non se la sentiva di tirarlo".