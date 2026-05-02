Cerignola, il messaggio del club in vista dei playoff: "Questo non è il momento di mollare"

Una sfida che vale una stagione. L'Audace Cerignola si prepara al match contro il Crotone e valido per il primo turno dei playoff. Una partita difficile che i pugliesi hanno solo un risultato utile a disposizione, la vittoria, se vorranno proseguire nel loro camino. Il club, sui canali social, ha pubblicato un messaggio in vista del match:

"Abbiamo vissuto giornate difficili, momenti di sconforto che hanno messo a dura prova il nostro coraggio e la nostra determinazione. Ma è anche grazie a quei momenti che abbiamo forgiato il nostro carattere. Abbiamo imparato a rialzarci, a guardare l’ avversità dritto negli occhi. Questo non è il momento di mollare ma di riconquistare ogni centimetro di campo. Noi siamo pronti. Noi siamo l’AUDACE!".