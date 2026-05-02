Sampdoria, Abildgaard: "Il nostro obiettivo non è salvarsi in B. Tifosi fuori categoria"

Il centrocampista della Sampdoria Oliver Abildgaard ha commentato ai canali ufficiali della società il successo casalingo contro il Sudtirol: "È un gol importante, è ovvio. Era anche la prima volta per mia figlia che è venuta allo stadio. Sono molto contento di aiutare la squadra. È stato speciale segnare qui a Marassi. Il Sudtirol gioca in maniera un po’ complicata, con tanti lanci lunghi. Sono contento che siamo riusciti a fare subito gol su calcio piazzato, questo aiuta. Ma è stata una partita difficile, anche con parecchie emozioni.

Oggi siamo contenti perché ovviamente la salvezza per la Sampdoria è importantissima ma per un club come questo non è abbastanza salvarsi in Serie B. Per me è il primo passo, dobbiamo continuare e andare verso il nostro obiettivo che -con tutto il rispetto- non è salvarsi in Serie B. Io gioco a calcio per momenti così, i nostri tifosi sono fuori categoria. È sempre speciale giocare qui a Marassi".