Allegri come Spalletti, pochi innesti ma di alto livello: ecco le prime scelte del Milan

Massimiliano Allegri in questi giorni sta condividendo con Furlani e Tare le sue idee sul Milan che verrà. I continui confronti tra Casa Milan e Milanello in attesa di blindare la qualificazione alla prossima Champions League servono per gettare le basi sulla squadra che verrà. Per far capire alla società quali sono le sue idee per rendere più competitiva una squadra che in questa stagione non aveva le coppe europee.

Allegri proprio come Spalletti alla Juventus non ha alcuna intenzione di rivoluzionare la rosa, ha chiesto 4-5 acquisti ma tutti di alto livello. Profilo da Milan, giocatori pronti a dire la loro anche nelle notti europee. Già, ma chi?

Partiamo dall'attacco, da quel Dusan Vlahovic che sarà un obiettivo non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo con la Juventus. L'alternativa è un attaccante che già un anno fa era in orbita Serie A: trattasi di Gabriel Jesus, brasiliano classe '97 dell'Arsenal che in questa stagione con l'arrivo di Gyokeres ha trovato molto meno spazio.

A centrocampo il profilo più gradito dal tecnico livornese è quello di Leon Goretzka, classe '95 in scadenza col Bayern Monaco. Ma Max è pronto eventualmente a dare il benestare anche all'approdo di Nicolò Fagioli, sua vecchia conoscenza ai tempi della Juventus.

E in difesa? Già è arrivato l'ok all'eventuale acquisto di Mario Gila, centrale della Lazio che in estate - a un anno dalla scadenza del contratto - dovrebbe lasciare il club biancoceleste. "Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno di contratto. La Lazio ha dato la possibilità ad uno dei miei calciatori di giocare in un campionato molto importante come quello italiano. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Siamo felici e fiduciosi di questo. Rinnovo? Non abbiamo mai parlato di questo. Siamo tranquilli come lo è lo stesso Mario", ha recentemente dichiarato il suo procuratore Alejandro Camano.