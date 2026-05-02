TMW
Corsa salvezza ristretta a due squadre: i calendari a confronto di Lecce e Cremonese
TUTTO mercato WEB
È iniziata la 35ª giornata col successo pesantissimo del Lecce sul campo del Pisa. L'exploit salentino ha mandato in Serie B non solo i toscani, ma anche il Verona la cui partita di domenica contro la Juventus sarà assolutamente inutile. Resta un posto in Serie B da assegnare, fra Lecce e Cremonese. Un duello a distanza che vediamo nel dettaglio con i calendari a confronto:
17. LECCE punti 32
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
18. CREMONESE punti 28
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile