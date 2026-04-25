TMW Oltre 30 milioni per retrocedere mesi prima: Pisa, le spese sul mercato non hanno pagato

Non è stata di certo la stagione che i tifosi del Pisa sognavano per celebrare nel modo giusto il ritorno in Serie A a distanza di trent'anni dall'ultima partecipazione dei nerazzurri nel contesto della massima divisione, che invece è già sfumata con ampio anticipo, come suggerivano già d'altronde ampiamente gli ultimi mesi.

Adesso però è arrivata anche la matematica certezza: retrocessione immediata, il Pisa tornerà a giocare in Serie B a distanza di un solo anno. E tutto questo nonostante la società abbia provato a opporsi, già a partire dallo scorso calciomercato estivo, con investimenti tutt'altro che banali, specialmente per una neopromossa.

Andando a spulciare, si nota come il Pisa tra estate e inverno abbia speso 30 milioni di euro sul calciomercato, a fronte di un incasso di quasi zero, avendo piazzato di fatto solo esuberi e prestiti in uscita. E il tutto senza contare i 5,5 milioni di euro che la prossima estate i toscani dovranno all'Independiente per il riscatto del centrocampista Loyola, arrivato in prestito con obbligo d'acquisto. Insomma, nonostante tanti soldi spesi e la voglia di evitare il peggio, al Pisa non è bastato per evitare di sprofondare dopo un solo anno, di nuovo, nell'incubo Serie B.

GLI ACQUISTI DEL PISA NEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2025

Isak Vural (centrocampista, 2006) dal Frosinone per 4,5 milioni di euro

Henrik Meister (attaccante, 2003) riscattato dal Rennes per 4 milioni di euro

M'Bala Nzola (attaccante, 1996) in prestito dalla Fiorentina per 1 milione di euro

Simone Scuffet (portiere, 1996) dal Cagliari per 900mila euro

Mateus Lusuardi (difensore, 2004) dal Frosinone per 500mila euro

Lorran (attaccante, 2006) in prestito dal Flamengo per 500mila euro

Michel Aebischer (centrocampista, 1997) in prestito dal Bologna

Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista, 2004) in prestito dall'Inter

Giovanni Bonfanti (difensore, 2002) in prestito dall'Atalanta

Daniel Denoon (difensore, 2004) in prestito dallo Zurigo

Calvin Stengs (attaccante, 1998) in prestito dal Feyenoord

Raul Albiol (difensore, 1985) svincolato

Juan Cuadrado (centrocampista, 1988) svincolato

TOTALE= 11,4 milioni di euro

GLI ACQUISTI DEL PISA NEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026

Rafiu Durosinmi (attaccante, 2003) dal Viktoria Plzen per 9 milioni di euro

Rosen Bozhinov (difensore, 2005) dall'Anversa per 5 milioni di euro

Filip Stojilkovic (attaccante, 2000) dal Cracovia per 3 milioni di euro

Felipe Loyola (centrocampista, 2000) in prestito dall'Independiente per 1,5 milioni di euro

Samuel Iling Junior (centrocampista, 2003) in prestito dall'Aston Villa

TOTALE= 18,5 milioni di euro