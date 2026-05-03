In Veneto festeggiano tutte, tranne il Verona. Che però riparte da Sogliano

Il Venezia ha festeggiato la promozione in Serie A, il Padova la salvezza in B, il Vicenza un campionato di C dominato, ma anche il Treviso ha fatto altrettanto in Serie D. Impresa anche per la Dolomiti Bellunesi, con la salvezza raggiunta in Serie C. Insomma, tutto il Veneto festeggia? Tutto, tranne che a Verona, con l'Hellas retrocesso matematicamente dalla Serie A dopo la vittoria del Lecce di venerdì.

Oggi contro la Juventus partirà una nuova fase, che finalmente potrà guardare senza aspettare oltre alla prossima stagione. Il tecnico Paolo Sammarco ha a disposizione 4 gare da gestire ormai come sfide precampionato in vista della prossima annata. Magari dando spazio a chi si sa già che comporrà la rosa della prossima stagione, o a chi può essere rivenduto sul mercato.

Intanto un primo importante mattone può essere posto. Vicino il rinnovo del direttore sportivo Sean Sogliano, punto di riferimento per una piazza che ha da poco vissuto un cambio di proprietà con il club andato in mano ad un fondo che arriva dall'America. Il dirigente è già al lavoro per la prossima annata. Anche ieri era presente alla partita della squadra Primavera, che ha raggiunto la salvezza in Primavera 1 battendo il Napoli 5-2 e più in generale sta programmando la risalita in Serie A.