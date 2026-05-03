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Napoli, da Lucca a Cajuste: il punto sui giocatori ceduti in prestito con diritto di riscatto

Napoli, da Lucca a Cajuste: il punto sui giocatori ceduti in prestito con diritto di riscattoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:38Serie A
Raimondo De Magistris

Dopo la giornata di ieri Jens Cajuste è più vicino all'addio al Napoli. Per il centrocampista svedese con la promozione in Premier dell'Ipswich Town è scattata una delle condizioni (l'altra è legata alle presenze) per l'obbligo di riscatto. Dovesse il club inglese acquistarlo, De Laurentiis incasserebbe altri 7.5 milioni di euro. Cifra che insieme ai 3.5 guadagnati per i due prestiti farebbe quasi il paio coi dodici spesi nell'estate 2023 per acquistarlo dallo Stade Reims.
Al momento per il Napoli l'unico diritto di riscatto che s'è già tramutato in obbligo è quello di Giovanni Simeone. Il cholito è stato acquistato dal Torino poco meno di tre mesi fa, dopo il primo punto conquistato dalla squadra granata nel mese di febbraio. E gli altri?

I nomi sono tanti e l'unico altro obbligo di riscatto che può scattare è quello di Alessio Zerbin dovesse la Cremonese conquistare la salvezza. Negli altri casi invece il diritto di riscatto è libero e il 'rischio' concreto per il Napoli è quello di ritrovarseli tutti a Castel Volturno la prossima estate. Il Nottingham non ha intenzione di investire 35 milioni di euro per Lorenzo Lucca, l'Espanyol non pagherà quindici milioni per acquistare Cyril Ngonge e lo stesso discorso può esser fatto col Wolfsburg e Jesper Lindstrom che non verrà acquistato per sedici milioni.

E ancora: per Noa Lang il Galatasaray non è oggi intenzionato a pagare i 30 milioni pattuiti a gennaio per l'eventuale riscatto, mentre per Michael Folorunsho le riflessioni del Cagliari sono ancora in corso. C'è poi Walid Cheddira, calciatore che venerdì sera ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Lecce. Una rete pesantissima in quel di Pisa che però difficilmente basterà per convincere Corvino a fine stagione a sborsare i quattro milioni di euro necessari per acquistare il suo cartellino.
Infine Rafa Marin, difensore spagnolo reduce da un'ottima stagione al Villarreal. Il sottomarino giallo a fine stagione potrà riscattare il suo cartellino per dodici milioni di euro: se non lo farà, è possibile che il Napoli decida di riaccoglierlo per inserirlo nel parco difensori per la prossima stagione.

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