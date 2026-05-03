Torna in campo la Serie C: oggi il primo turno della fase a gironi dei playoff. La guida completa
Archiviate esattamente una settimana fa le 38 lunghissime giornate - segnate dall'esclusione del Rimini a novembre, dalle problematiche societarie di vari club (Ternana e Foggia, per fare un esempio), dai tanti punti di penalità sparsi nei tre gironi - la Serie C si prepara adesso al post season, che prenderà il via questo pomeriggio, con le gare del primo turno della fase a gironi dei playoff. Ad aprire le danze, la sfida del 'Tombolato', mentre il turno verrà poi chiuso al 'Moccagatta' con Juventus Next Gen-Vis Pesaro.
Di seguito, il programma completo del turno:
PLAYOFF
PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI (domenica 3 maggio)
Girone A
Ore 17:30 - Cittadella-Arzignano Valchiampo
Ore 20:00 - Lumezzane-Alcione Milano
Ore 20:00 - Trento-Giana Erminio
Girone B
Ore 20:00 - Pianese-Ternana
Ore 20:00 - Pineto-Gubbio
Ore 20:45 - Juventus Next Gen-Vis Pesaro (diretta Rai Sport)
Girone C
Ore 20:00 - Casertana-Atalanta U23
Ore 20:00 - Crotone-Audace Cerignola
Ore 20:00 - Monopoli-Casarano
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Lecco (Girone A), Campobasso (Girone B), Cosenza (Girone C)
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)
FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio)
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno)
Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B