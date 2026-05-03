TMW Serie B 2026/2027, a oggi sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo

Trentasette giornate, quelle trascorse nel campionato di Serie B, ma un solo verdetto emesso, per altro ieri, proprio al termine della penultima giornata: il Venezia è stato promosso in Serie A. Poi, il resto, si giocherà tutto negli ultimi 90', in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30, con contemporaneità di orario tra i dieci match del turno cadetto. A onor del vero, però, un'altra sorta di sentenza è stata emessa: il Padova è salvo, e non potrà agganciare i playoff, per cui è certo di esser tra i 20 club di B della prossima stagione.

Ma quali sono le squadre appunto già certe di partecipare al campionato di Serie B 2026-2027? Di sicuro le tre formazioni neo promosse dalla C, Vicenza, Arezzo e Benevento, e con loro le due retrocesse dalla A, Pisa ed Hellas Verona; una massima serie che ha ancora tre giornate per dare alla B l'ultima retrocessa.

Di seguito, il punto della situazione:

Questo il quadro della Serie B 2026/2027

Retrocesse dalla Serie A: Hellas Verona, Pisa

Confermate in Serie B: Padova

Promosse dalla Serie C: Vicenza, Arezzo, Benevento