Che investitura per Luongo: Wenger lo inserisce tra i 6 migliori 2008. Presente anche Inacio

Arsene Wenger oggi è uno dei responsabili dello sviluppo globale del calcio della FIFA, in passato però è stato allenatore dell'Arsenal e ha dimostrato di essere a tutti gli effetti uno dei più grandi allenatori del suo periodo. Nel lavoro che ha portato a termine sulle sei speranze nate nel 2008, come sottolinea La Stampa, ha inserito anche due italiani, uno dei quali milita nel Torino.

Un'investitura di quelle pesanti

Se il nome di Samuele Inacio era anche piuttosto facile aspettarselo, questo discorso vale un po' meno per Andrea Luongo, centrocampista della Primavera granata che è già stato convocato da Abate con i grandi e che recentemente ha preso una squalifica fino al 7 dicembre per una rissa a fine partita nel match di Coppa Italia dell'ultima categoria del settore giovanile. Resterà fuori un altro mese, ma intanto oggi può godersi l'apprezzamento di Wenger.