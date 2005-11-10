Dida approva: "San Siro ha fatto la storia, ma è giusto che Milano abbia un nuovo impianto"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 10:52Serie A
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04.11.2026 10:52Serie A
Le parole dello storico portiere del Milan a La Gazzetta dello Sport odierna sulla futura casa delle due società milanesi.
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Cosa pensano della questione San Siro i campioni che, proprio tra le mura della Scala del Calcio, hanno vissuto notti indimenticabili durante le loro carriere? La Gazzetta dello Sport di questa mattina l'ha chiesto a Nelson Dida, ex portiere brasiliano del Milan, che ha mostrato apertura nei confronti della nuova casa delle due società milanesi.
La risposta di Dida sullo stadio di Milan e Inter
"Il mondo va avanti e il calcio si evolve: è giusto che Milano abbia un nuovo impianto e quello che è stato presentato mi piace molto", ha dichiarato. "È importante creare strutture che rispondano sempre meglio alle esigenze dei tifosi e dei club. San Siro ha fatto la storia, ma sono sicuro che anche il nuovo stadio sarà all'altezza della sua eredità".
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