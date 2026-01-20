Copenaghen-Napoli, le probabili formazioni: Conte in emergenza, straordinari per Hojlund

Dopo il successo di misura sul Sassuolo in campionato, il Napoli riprende il cammino in Champions League: trasferta in terra danese per gli azzurri, attesi da una sorta di spareggio con il Copenaghen nel match valido per la 7^ giornata della League Phase. Entrambe sono infatti a quota 7 punti in classifica, con l’obiettivo del playoff che vale gli ottavi da centrare nelle restanti due gare prima della fase a eliminazione diretta. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 al Parken, direzione arbitrale affidata al fischietto bosniaco Irfan Peljto.

COME ARRIVA IL COPENAGHEN - Il quarto di finale di Coppa di Danimarca vinto contro l’Esbjerg oltre un mese fa è l’ultima partita ufficiale giocata dalla squadra di Neestrup fermatasi per la pausa invernale del torneo. Davanti a Kotarski si ripartirà dalla difesa a 4, dove potrebbe trovare posto l’ex Cagliari Hatzidiakos. L'esperto Delaney sarà il faro della mediana. In avanti Elyounoussi affiancherà Cornelius, altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

COME ARRIVA IL NAPOLI - L’emergenza infortuni non è rientrata, anzi si è aggravata ulteriormente in queste ore restringendo ancora di più il margine di scelta per Conte. Il numero degli assenti è salito a nove, con le recenti defezioni di Rrahmani e Politano. L’unico motivo di consolazione è il recupero almeno per la panchina di Lukaku, lontano però da una condizione accettabile. Straordinari per Hojlund, sostenuto nel tridente offensivo da Elmas e Spinazzola.