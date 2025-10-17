Live TMW Alberto Gilardino: "Non è una gara decisiva ma importante"

Ben ritrovati ai lettori di TuttoMercatoWeb per la consueta conferenza stampa prepartita del tecnico del Pisa Alberto Gilardino.

Contro l'Hellas Verona, squadra in cui il tecnico nerazzurro ha militato per due anni da calciatore, Gilardino va alla ricerca della prima vittoria in campionato sulla panchina nerazzurra. Pisa ultimo con due punti assieme al Genoa, Verona appena un punto avanti, a quota 3, come la Fiorentina.

Ore 18,30: inizio conferenza stampa.

Un giudizio sul comunicato dei tifosi?

"Ho visto il comunicato appena finito l'allenamento. E' sinonimo di rande maturità da parte della Curva. Non smettono mai di stupirci. Io non sono solito andare sotto la curva a fine partita ma vedere che dopo la sconfitta di Bologna i raazzi sono stati applauditi è stato bello. Il messaggio di oggi è significativo. Non è una finale ma è una partita importante. Dobbiamo avere pazienza, noi in campo e tutto l'ambiente. sarà determinante per questa partita. Dobbiamo mantenere calma e lucidità".

Ci saranno novità a livello tattico?

"Dobbiamo essere bravi a modellarci anche a gara in corso"

Le condizioni fisiche?

"Purtroppo si è fermato anche Lusuardi in allenamento. Lo valuteremo. Stengs, Esteves e Maucci sono come sapete indisponibili. Aebischer è a disposizione, si è allenato. Lo valuteremo nelle prossime ore".

Che partita si aspetta?

"Il Verona meritava di più in queste prime giornate , come d'altronde noi. Sono una squadra forte sulle seconde palle. Noi dobbiamo essere concreti al massimo. La squadra sta crescendo a livello mentale. In queste due settimane il messaggio è stato chiaro. Vogliamo farci trovare pronti".

Come si vive la pressione?

"E' normale avere la pressione, ma si ha in oni partita. Deve essere una paura sana che ti fa aumentare l'attenzione dei dettali all'interno della gara e la consapevolezza di poter determinare in modo positivo. Dobbiamo essere propositivi".

Come sopperire l'assenza di Tourè?

"Cuadrado può ricoprire quel ruolo sulla destra. Sta bene ma quel ruolo può ricoprirlo Leris. Abbiamo provato alcune situazioni e deciderò nelle ultime ore".

E' possibile rivedere Moreo dall'inizio?

"A Bologna aveva avuto un problema al ginocchio e ho preferito non rischiarlo. Adesso sta bene e potrebbe giocare. Valutiamo se giocare con due attaccanti puri".

E' stata digerita la sconfitta di Bologna?

"Siamo una squadra giovane e nuova. La maturità passa anche da certe sconfitte e da alcuni errori da correggere. Siamo intervenuti per far capire dove bisona migliorare. Non dormo la notte per trovare soluzioni per esserepiù pericolosi. Però penso che solo a Bolona non abbiamo creato molto. Domani tutti vogliono vedere il Pisa visto con la Fiorentina o a Bergamo. Il vero pisa deve essere quello".

Lorran potrebbe essere gettato nella mischia?

"l'ho visto in crescendo. Credo che sia pronto per daere un contributo alla squadra. Lo prendo in considerazione come gli altri".

Ha pensato di schierare Raul Albiol e se è complementare con Caracciolo?

"Questo non lo dico, lo vedrete voi. Può giocare con tutti e gli altri si possono mettere a disposizione per giocare con lui. A parte Lusuardi ma rientra anche Denoon".

Ore 18,46 fine conferenza